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В зоне АТО погиб украинский военнослужащий
Сегодня, 15 февраля, в период с полуночи до шести вечера в зоне АТО зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ подразделениями российско-оккупационных группировок.
"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины", - пишет пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении сегодня противни неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вблизи Луганского.
На Донецком направлении оккупанты применили минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополя и Чермалыка, а также вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного.
Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку от Тарамчука.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, минометы
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