В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

15.02.2018 18:07

Сегодня, 15 февраля, в период с полуночи до шести вечера в зоне АТО зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ подразделениями российско-оккупационных группировок.



"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины", - пишет пресс-центр штаба АТО.



На Луганском направлении сегодня противни неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вблизи Луганского.



На Донецком направлении оккупанты применили минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополя и Чермалыка, а также вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного.



Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку от Тарамчука.



