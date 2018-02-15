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Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. При этом было зафиксировано больше взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 280 по сравнению примерно с 210).
Так, вечером 12 и в ночь на 13 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 5 снарядов с востока на запад и 4 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 47 взрывов неопределенного происхождения, 57 снарядов (41 с востока на запад и 16 с запада на восток) и 1 осветительную ракету — все в 0,5–1,5 км к югу. Ближе к вечеру 13 февраля с помощью этой же камеры была зафиксирована 1 осветительная ракета и 1 взрыв неопределенного происхождения в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 12 и в ночь на 13 февраля, пребывая в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 95 взрывов неопределенного происхождения, а также ориентировочно 230 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия — все в 4–7 км в секторе от востока до юга. На следующий день, пребывая в том же месте, команда Миссии слышала 55 взрывов неопределенного происхождения и примерно 120 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 5–10 км в секторе от юга до юго-запада.
Днем 13 февраля, патрулируя в н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 3 часов, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения в 5–6 км к юго-юго-западу и юго-западу.
Осуществляя мониторинг на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) на протяжении примерно 4 часов, члены патруля Миссии слышали примерно 20 взрывов неопределенного происхождения в 2–6 км к югу и юго-юго-востоку.
Находясь на западной окраине н. п. Софиевка (неподконтрольный правительству, быв. Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около получаса, команда СММ слышала 21 взрыв неопределенного происхождения и 70 выстрелов и очередей из стрелкового оружия в 2–3 км к юго-юго-востоку.
Со своей позиции приблизительно в 2 км к юго-юго-востоку от Софиевки в течение примерно часа наблюдатели слышали и видели 18 взрывов, оцененных как выстрелы из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1) в 2–3 км к западо-северо-западу, которые, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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