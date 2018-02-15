- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"18:44
- Штаб: на Донбассе готовятся страшные провокации18:34
Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали свежие повреждения бетонной стены на Донецкой фильтрационной станции вследствие обстрела.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 февраля), члены патруля СММ видели пробоину (глубиной 15–20 мм и длиной 30–40 см) в южной стене на расстоянии 1,5 м от основного водоочистительного сооружения ДФС. По их оценке, повреждение образовалось в результате попадания снаряда, выпущенного с востоко-юго-восточного направления из вооружения неустановленного типа (калибром, скорее всего, менее 30–40 мм).
14 февраля два сотрудника Донецкой фильтровальной станции рассказали наблюдателям, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.
Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Недавно представители СММ ОБСЕ показали, как ДФС расстреливают "на камеру".
Теги: Донбасс, обстрел, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
- Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию
- Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар
- Боевики обстреляли Авдеевку: погибли четверо мирных жителей
- Боевики "кошмарят" Горловку
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"18:44
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- США прислали новое оснащение для украинских военных20:43
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины20:10
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Под судом, где рассматривали дело мэра Одессы, произошла драка19:42
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия