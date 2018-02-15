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Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уверяет, что уровень трудоустройства и зарплат в "ДНР" намного ниже, чем на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
"Они говорят об открытии заводов, заводы не открываются. И шахты затапливаются – в Горловке ни одна шахта не работает. В Макеевке половина шахт не работают и фактически залиты водой", – рассказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, уровень трудоустройства и зарплат в "ДНР" намного ниже, чем на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
"С зарплатами также – скверность полная, потому что раньше для бюджетников доплаты были, им уменьшили эти доплаты, - подчеркнул Жебривский. - На территории, которую контролирует украинская власть, заработная плата намного выше. И пенсии, которые Украина выплачивает, выше, но коммуналкой они, особенно на старшее поколение, влияют".
По информации губернатора Донецкой области, на неподконтрольной Украине территории Донбасса тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года, и сейчас ниже, чем в Украине и России. Жебривский подчеркивает, что это стало возможным исключительно из-за дотаций со стороны РФ.
Теги: Донбасс, промышленность, оккупация, ДНР, Жебривский, ОРДО
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