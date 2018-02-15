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Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что облгазу был передан подписанный членами комиссии "Акт о принятии газового оборудования для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ)". Это должно разблокировать работы по пуску газопровода "Очеретино-Авдеевка", который обещали запустить к концу прошлого года.
"Мы сделали шаг, который "разорвет замкнутый круг", в которое нас поставило руководство Облгаза: Авдеевской ВГА (военно-гражданской администрацией – прим. Ред.) заключен договор на техническое обслуживание газопровода с другой организацией (ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"). Но теперь Облгаз должен сделать заявку на Харьковтрансгаз и подписать с Департаментом договор на выполнение работ по продувке и заполнению природным газом нового газопровода высокого давления", - пишет Жебривский на своей странице в Фейсбуке.
Глава ОГА надеется, что Облгаз осуществит необходимые шаги по подаче газа людям, а не будет лишь "обсчитывать риски для своего предприятия".
Напомним, что ранее вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко и губернатор Донетчины Павел Жебривский обвинили ПАО "Донецкоблгаз" в проблемах с запуском газопровода Очеретино-Авдеевка.
Напомним, что газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка был поврежден в результате боевых действий еще в июне 2017 года. В результате жители города и семи окрестных населенных пунктов (около 25 тысяч человек) остались без газоснабжения. Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Его обещали завершить сперва к концу осени, потом - к концу года. Но работі застопорились.
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, газопровод, Жебривский
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