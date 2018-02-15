Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Железный занавес" в ОРДЛО опускается

15.02.2018 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Железный занавес" в ОРДЛО опускается

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением оккупированных территорий Донбасса.

"Расширен перечень категорий граждан, которым запрещается выезд на территорию, подконтрольную правительству Украины, - сообщили в ГУР. - С начала февраля с.г. запрет на выезд распространено и на лиц, привлекаемых к выполнению хозяйственных работ и в качестве обслуживающего персонала в т.н. "органах власти" и "силовых структурах" оккупационных администраций. С этой целью сотрудниками ФСБ РФ составляются списки указанной категории граждан для их задержания при попытке пересечения линии разграничения".



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх