Последние новости раздела
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
"Железный занавес" в ОРДЛО опускается
15.02.2018 21:40
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением оккупированных территорий Донбасса.
"Расширен перечень категорий граждан, которым запрещается выезд на территорию, подконтрольную правительству Украины, - сообщили в ГУР. - С начала февраля с.г. запрет на выезд распространено и на лиц, привлекаемых к выполнению хозяйственных работ и в качестве обслуживающего персонала в т.н. "органах власти" и "силовых структурах" оккупационных администраций. С этой целью сотрудниками ФСБ РФ составляются списки указанной категории граждан для их задержания при попытке пересечения линии разграничения".
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
Читайте также:
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику
- Боевики по ошибке подбили собственный грузовик, есть погибшие и раненные
- На Донбассе пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- США прислали новое оснащение для украинских военных20:43
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат