Зону АТО накрыл минометный огонь

15.02.2018 07:45

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 14 февраля, российско-оккупационные войска провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения.



В период с полуночи до шести вечера было зафиксировано 5 обстрелов со стороны оккупантов. Остальные удары наносились позже.



На Луганском направлении противник вчера применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов у Травневого (Майского) и Майорска.



На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. Оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. А у Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.



Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Донбассе четверо украинских защитников получили вчера ранения.



