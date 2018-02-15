Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зону АТО накрыл минометный огонь

15.02.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зону АТО накрыл минометный огонь

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 14 февраля, российско-оккупационные войска провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения.

В период с полуночи до шести вечера было зафиксировано 5 обстрелов со стороны оккупантов. Остальные удары наносились позже.

На Луганском направлении противник вчера применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов у Травневого (Майского) и Майорска.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. Оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. А у Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Донбассе четверо украинских защитников получили вчера ранения.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх