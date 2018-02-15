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Зону АТО накрыл минометный огонь
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 14 февраля, российско-оккупационные войска провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения.
В период с полуночи до шести вечера было зафиксировано 5 обстрелов со стороны оккупантов. Остальные удары наносились позже.
На Луганском направлении противник вчера применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов у Травневого (Майского) и Майорска.
На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. Оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. А у Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Донбассе четверо украинских защитников получили вчера ранения.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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