АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери

16.02.2018 09:14

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы», – отмечается в сообщении.

На луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

«На донецком направлении боевики активизировались возле Водяного, где применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелкове оружие и вооружение БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Павлополя, Чермалыка и Широкино.

Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы применялись по украинским укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка», — сообщили в штабе АТО.