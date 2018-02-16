- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери
За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.
«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы», – отмечается в сообщении.
На луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.
«На донецком направлении боевики активизировались возле Водяного, где применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелкове оружие и вооружение БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Павлополя, Чермалыка и Широкино.
Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы применялись по украинским укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка», — сообщили в штабе АТО.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ
- Силы АТО понесли новые потери на Донбассе
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
- Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем16:59
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины