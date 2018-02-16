Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко

16.02.2018 12:11

Для жителей оккупированного Донбасса местные главари боевиков уже не являются кумирами. Как раньше, при виде главных террористов ОРДЛО люди к ним не кидаются навстречу и не целуют руки. В то же время население "ДНР/ЛНР" свято продолжает верить в то, что Кремль когда-нибудь заберет "Новороссию" под свое крыло и новый ставленник России на Донбассе изменит жизнь на захваченном РФ востоке Украины к лучшему.

В интервью "Апострофу" активист донецкого Евромайдана, бывший пленник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев рассказал, что дончане разочарованы местными главарями боевиков, поскольку жизнь людей не стала нормальной за эти четыре года. "Низкие зарплаты, депрессивная обстановка в регионе, промышленность, которая не работает, связи мобильной до сих пор нет", - рассказал Фомичев о настроениях в оккупации. Тогда весной 2014 года предателей Украины предупреждали о последствиях, но сепаратистам не помогли примеры Абхазии, Приднестровья и Карабаха. "Русскомирцы" тогда заверяли, что станут такой же частью РФ, как оккупированный Крым, а донецкий "Шахтер" будет играть в российском чемпионате. До сих пор многие на Донбассе верят, что станут гражданами РФ и ОРДЛО войдет в состав России. Экс-пленник вспоминает, что в колонии, где его содержали боевики, было много тех, кто верил в Путина. Они подчеркивали, что если российский президент конкретно возьмется за оккупированные территории на востоке Украины, то будет порядок, и Донбасс в будущем войдет в Россию. "Верили во Владимира Владимировича и надеялись, что все будет хорошо", - добавил бывший пленник российских террористов. Напомним, в Сети показали, как за время оккупации Донбасса изменился главарь "ДНР" Захарченко. Ранее сообщалась сумма, которую боевики зарабатывают на отключении связи "МТС" на территории, временно подконтрольной "ДНР".