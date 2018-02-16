На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»

16.02.2018 22:04

В зоне АТО на Донбассе украинские военные ликвидировали боевика «ДНР» Виталия Левченко с позывным «Гоша». Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, передает inforesist.org.

21 летний боевик родом из Моспино Донецкой области. Погиб, предположительно, 15 февраля.

Подробности не сообщаются.