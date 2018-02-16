Последние новости раздела
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»
16.02.2018 22:04
В зоне АТО на Донбассе украинские военные ликвидировали боевика «ДНР» Виталия Левченко с позывным «Гоша». Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, передает inforesist.org.
21 летний боевик родом из Моспино Донецкой области. Погиб, предположительно, 15 февраля.
Подробности не сообщаются.
Теги: Донбасс, Донецкая область, боевик, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный
- "Хлебное" перемирие вчера обошлось без потерь для ВСУ: 18 вражеских обстрелов
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер