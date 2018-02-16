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Архив - Донецкая область

На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»

16.02.2018 22:04
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На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»

В зоне АТО на Донбассе украинские военные ликвидировали боевика «ДНР» Виталия Левченко с позывным «Гоша». Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, передает inforesist.org.

21 летний боевик родом из Моспино Донецкой области. Погиб, предположительно, 15 февраля.

Подробности не сообщаются.



Теги: Донбасс, Донецкая область, боевик, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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