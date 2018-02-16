«Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО

16.02.2018 13:26

Власти Россия заинтересованы в реинтеграции Донбасса в Украину, в связи с чем подыгрывает в плане «зачистки» главарей «ЛДНР», сообщает ДонПресс.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сообщил: «Не зря еще в прошлом году наши российские товарищи провели зачистку наиболее одиозных полевых командиров на Донбассе — „Гиви“, „Моторолла“. Убрали товарищей а-ля-Плотницкий. Я думаю, Захарченко последует за ним в итоге, для того, чтобы Украина, объясняя обществу, почему мы проводим закон об амнистии, могла сказать — „Вот видите, мы же амнистируем простых людей, а не полевых командиров“».

Он добавил, что в плане амнистии боевиков ОРДЛО Россия играет в пользу Украины: «Здесь Россия сыграла в пользу Украины, убрав наиболее одиозных товарищей из Донбасса».