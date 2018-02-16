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Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики
По последним сведениям «центра занятости ДНР» в Донецке, за 2017 год на неподконтрольной территории Донецкой области трудоустроено свыше 40 тыс. людей, а более 50 тыс. по-прежнему состоят на учете в поиске работы. О том, какие профессии в Донецке востребованы сегодня, рассказал блогер-дончанин.
По его словам, в середине рабочей недели «центр занятости» практически пуст. На главном входе расположен стенд с призывами стать добровольцем «армии ДНР».
Стенды со специальностями классифицированы: рабочие профессии, социальные, медицинские, вакансии для специалистов и другие. Судя по этим спискам, на сегодняшний день наиболее востребованными должностями в Донецке являются: акушерки, медсестры, врачи, бухгалтеры, водители, воспитатели, дворники, инженеры и каменщики. Также популярными на рынке труда сейчас считаются кровельщики, маляры, научные сотрудники, преподаватели, операторы котельной, плотники, продавцы, рабочие зеленого строительства, уборщики, слесари и другие специалисты. Аналогичная ситуация и в других городах, подконтрольных «ДНР».
При этом средняя заработная плата свободных вакансий колеблется в районе 3-8 тыс. рублей (1,4-3,8 тыс. грн по курсу «центрального республиканского банка» на 16.02.18). Особым спросом среди горожан пользуются «работы временного характера» – это дворники, грузчики, строители и так далее.
Донецкая молодежь ищет себе работу в интернете. Так, например, если искать вакансию на известном веб-портале OLX, популярнейшими вакантными должностями оказываются водитель, продавец, торговый представитель, оператор колл-центра, офис-менеджер, официант, парикмахер. Здесь соискателям обещают оплату труда повыше: от 6 тыс. до 12 тыс. руб. (2,9-5,7 тыс. грн).
В целом уровень безработицы в городах неподконтрольной Донетчины по-прежнему высок. Грубо говоря, примерно каждый третий гражданин не трудоустроен. Причина – большинство донецких шахт, крупных заводов, фабрик и предприятий функционируют не на полную мощь, работают в дежурном режиме или вовсе закрыты.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, вакансии, рынок труда, ДНР
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