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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля
Сегодня утром, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 4,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9100 человек и 980 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9970 человек и 1685 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7725 человек и 1395 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4700 человек и 970 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9170 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/80;
КПВВ «Марьинка» – 50/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;
КПВВ «Гнутово» – 80/50.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Наталья: «9:17. На ДНР-посту в сторону Курахово очередь как обычно на мосту, льготной пока не видно, далеко».
КПВВ «Гнутово»:
Анна: «7:59. В Мариуполь. Далеко за знаком "Куликово". Стоим».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 2 легковых автомобиля, въезда – 4 транспортных средства.
Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, ДНР, ЛНР, пункты пропуска, ГПСУ
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