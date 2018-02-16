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"Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности

16.02.2018 14:35
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"Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о предстоящей встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоится рамках Мюнхенской конференции.

Об этом сообщает "Диалог.UA", со ссылкой на соответствующее заявление главы МИД. Согласно информации, стороны намерены детально обсудить ряд вопросов, связанных с ситуацией на Донбассе. По словам Климкина, особое внимание будет уделяться двум темам, а именно, обмену украинских политзаключенных и миротворческой миссии на Донбассе. "Планирую встретиться Лавровым. Скажу ему, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию, обязательно подниму вопрос по поводу наших политических заключенных, а также обсудим проблему размещения миротворческой миссии", - уточнил глава внешнеполитического ведомства.



Теги: Украина, Донбасс, Лавров, Климкин
 
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