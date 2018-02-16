Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»

16.02.2018 15:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»

В «ДНР» закончено формирование «элитного батальона Республиканской гвардии ДНР» 3-го МСБ "РГ", который в настоящий момент насчитывает 3 роты, в состав которых входят всего около 300 боевиков, до 5 ед. ББМ (БМП-2, 1 БРДМ), 1 ЗУ-23, 1 Урал и др. вооружение и техника.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Место постоянной дислокации подразделения: г. Донецк, ул.Сечкина, 27. Решение о формировании данного подразделения было принято в мае 2017 года главарями «Республиканской гвардии ДНР» для создания определенного «противовеса» т.н. «отряду специального назначения РГ» (ранее - отдельный штурмовой батальон специального назначения «РГ»), который считался наиболее боеспособным батальоном «РГ».
В свою очередь 3-й мотострелковый батальон «РГ» формировался на основе 5-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны (ОСБ ТРО), который для этого был выведен из состава «1-го АК ДНР».



Теги: Донбасс, ДНР, батальон, элита
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх