- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»
В «ДНР» закончено формирование «элитного батальона Республиканской гвардии ДНР» 3-го МСБ "РГ", который в настоящий момент насчитывает 3 роты, в состав которых входят всего около 300 боевиков, до 5 ед. ББМ (БМП-2, 1 БРДМ), 1 ЗУ-23, 1 Урал и др. вооружение и техника.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Место постоянной дислокации подразделения: г. Донецк, ул.Сечкина, 27. Решение о формировании данного подразделения было принято в мае 2017 года главарями «Республиканской гвардии ДНР» для создания определенного «противовеса» т.н. «отряду специального назначения РГ» (ранее - отдельный штурмовой батальон специального назначения «РГ»), который считался наиболее боеспособным батальоном «РГ».
В свою очередь 3-й мотострелковый батальон «РГ» формировался на основе 5-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны (ОСБ ТРО), который для этого был выведен из состава «1-го АК ДНР».
Теги: Донбасс, ДНР, батальон, элита
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»
- В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"
- Боевики "ЛДНР" начали перегруппировку батальонов и усиление частей. К чему готовятся?
- Захар Прилепин возглавил в "ДНР" батальон, чтобы идти на Киев
- Бойцы рассказали о контрнаступлении под Дебальцево (ВИДЕО)
- В помощь братскому сирийскому народу "ДНР" отправляет батальон боевиков
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
- Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем16:59
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины