- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой
В «ДНР» заявили, что имеют необходимый кадровый и научно-технический потенциал для систематического наблюдения за состоянием радиационного фона на шахте «Юный коммунар» (Юнокоммунаровск, подчинен Енакиевскому «горсовету», временно неподконтрольная часть Донецкой обл.). Об этом шла речь на «парламентских» слушаниях на тему «Отдельные вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности» в Донецке, пишет российская «КП», передает dnews.dn.ua.
«Есть вопросы, которые нужно обсудить, услышать мнение специалистов, заключения людей, которые занимаются этой отраслью. Более того, есть вопросы от граждан, на которые тоже хотелось бы получить ответы не столько в политическом плане, сколько для практического применения», – сказал «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин.
Вопросы обеспечения экологической безопасности поднимались на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Напомним, что на территории шахты «Юный коммунар» в 1979 году произошел ядерный взрыв с целью снижения выбросов метана. «Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: затопление горных выработок шахты "Юный коммунар" не окажет радиационного влияния на население и окружающую среду.
Прекращение откачки воды на водоотливном комплексе не повлечет за собой выхода радионуклидов на дневную поверхность, попадание в грунтовые и поверхностные воды», – заявил «и. о. первого заместителя министра угля и энергетики ДНР» Анатолий Нестеренко.
По результатам заседания приняты рекомендации проводить затопление шахты на основе научных работ и экспертных оценок, органам исполнительной власти обеспечить информирование населения относительно экологической обстановки, направить материалы слушаний в ОБСЕ и МККК.
Сегодня шахта «Юный Коммунар» функционирует в режиме откачки воды. Ранее угольное предприятие входило в ГХК «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве, на шахте был произведен подземный ядерный взрыв (Объект «Кливаж»).
Взрыв производился на глубине 800 м. В результате ядерного взрыва возникла полость радиусом 5-6 м, вокруг которой сформировалась зона смятия и дробления радиусом 20-25 м. Уровень радиоактивности в горных выработках и шахтных водах за период наблюдений 1979-2000 годов находился на фоновом уровне. После ядерного взрыва в шахте продолжали добывать уголь еще 23 года. «Юнком» был закрыт из-за нерентабельности в 2002-м.
На сегодняшний день шахта «Юный Коммунар» функционирует в режиме откачки воды.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, вода, шахта, взрыв, радиация, ОБСЕ, ДНР, Минские договоренности
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления
- В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах
- Донецк подпрыгнул от вечернего взрыва. Горит завод
- Из-за закрытия шахт начинаются землетрясения
- Донбасс скорбит. Шахтеров проводили в последний путь
- В "ДНР" окончательно съехали с катушек
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия