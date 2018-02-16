В Мариуполе жестоко убит переселенец

16.02.2018 18:07

Кальмиуский отдел Мариупольской местной прокуратуры №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 и п.6 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть по факту разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Следствием установлено, что 19-летний местный житель познакомился через Интернет с мужчиной преклонного возраста, который является внутренне перемещенным лицом. Мужчины договорились о встрече по месту проживания последнего, во время которой гость умышленно нанес хозяину многочисленные удары в область головы заранее принесенным с собой молотком. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, а юноша из квартиры убежал, завладев его имуществом.

«В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщила прокурор Кальмиусского отдела Мариупольской местной прокуратуры №2 Анна Попудько.