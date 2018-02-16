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В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки
Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге во время посещения Донбасса, передает "strana.ua".
"Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка", - сказал он.
Новоалександровка — село в Попаснянском районе Луганской области. 31 января 2018 года украинские военные заявили, что взяли населенный пункт под свой контроль. Он находился в "серой зоне" на линии разграничения. Отмечалось, что с 2015 года окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков — с другой. Позже в Луганской ВГА подтвердили информацию о взятии села под контроль ВСУ.
Кроме того, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением установленных линий отведения. Из них 9 единиц подконтрольны Украине, 6 — представителям т.н "ДНР".
Также наблюдатели отметили активное применение запрещенного вооружения в Луганской области, начиная со среды. В этот день было зафиксировано более 3 тыс. случаев нарушения прекращения огня. По словам Хуга, "среда фактически стала самым худшим днем с марта 2017 года по количеству применения такого вооружения".
Как минимум 1 тыс. раз применялось запрещенное вооружение, 360 из которых — системы залпового огня.
Теги: Донбасс, Луганская область, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, серая зона, СММ ОБСЕ, Новоалександровка
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