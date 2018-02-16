Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)

16.02.2018 10:41

Война на Донбассе в ближайшее время будет продолжаться, но Россия попытается найти способ завершить ее для выгодных для себя условиях. Об этом "Апострофу" заявил председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Российская политика неизменна - она продолжает агрессию в отношении Украины. Поток так называемых "добровольцев", наемников и просто российских военнослужащих не сокращается. Мы не видим никаких признаков сворачивания или вывода (войск РФ, - "Апостроф"), поэтому война будет продолжаться - и тут нечего гадать.

Очевидно, Россия будет искать выходы, потому что воевать - удовольствие не из дешевых. Она бы с радостью сбросила Донбасс на Украину при условии, что удастся закрыть вопрос Крыма и возложить финансовую и политическую ответственность за ОРДЛО на Украину. И все с расчетом на то, что это приведет к каким-то внутриполитическим изменениям в Украине. Пока, в силу композиции политических сил в украинском парламенте, это выглядит нереалистично, так что РФ будет продолжать давить на эту рану на теле Украины", - считает дипломат.

Однако, по его словам, действия России в этом плане будут зависеть от военного потенциала Украины, а также моральной и политической готовности нашей страны.

"Чем больше мы будем демонстрировать рвения, непоколебимости, твердости, тем меньше у них будет возникать желания расширять военное присутствие. Но прежде всего нужно говорить об оборонном потенциале Украины. Россияне не хотят платить слишком большую цену за войну, мы это увидели. Они способны регулировать конфликт, повышая и понижая его интенсивность, чтобы избегать значительных жертв со своей стороны", - сказал Яременко.