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Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
«Глава ДНР» Александр Захарченко отказался от своего первоначального намерения о «национализации» оборудования Vodafone, оставшееся на неподконтрольной Украине части Донетчины, передает dnews.dn.ua.
«Конечно, можно сделать из этой компании государственное предприятие. Но где взять специалистов? Где взять оборудование? Все эти компании мобильной связи разные. Взять под контроль вышки? Это просто бесполезный металл», – цитирует «главу ДНР» местная газета.
Он в очередной раз напомнил, что «министерству связи» поставлена задача в кратчайшие сроки наладить качественную связь «республиканского» мобильного оператора «Феникс». «Министерство попросило полтора месяца для того, чтобы гарантированно обеспечить качественную связь на всей территории ДНР», – сказал Захарченко.
Относительно нехватки стартовых пакетов «Феникса» он констатировал, что «есть проблемы, так как мы не были готовы к отключению Vodafone, мы рассчитывали плановые продажи стартовых пактов с учетом среднемесячного спроса». «Ажиотаж по прогнозам спадет в течении двух недель. К этому времени связь нормализуется примерно на 80%. А через полтора месяца мы сможем обеспечить ту связь, которая была до отключения украинского оператора. Сейчас ведутся переговоры с Российской Федерацией о предоставлении нам роуминга», – пояснил Захарченко.
Отметим, что о возможной «национализации» Vodafone «глава ДНР» заявил 15 января: «При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть».
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
«Глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что остановка работы оператора связи Vodafone связана с отказом компании оплачивать электроэнергию в «бюджет республики». При этом «министр связи» сказал, что причина не связана с долгами украинского оператора за электроэнергию, она заключается в повреждении кабеля якобы на подконтрольной Украине территории. В свою очередь замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский назвал причиной запрет на возобновлении связи от России.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, национализация, Захарченко
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