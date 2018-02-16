- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина
Так называемая "Центральная избирательная комиссия" так называемой "ЛНР" направила в ЦИК России запрос об открытии избирательных участков в ОРЛО во время выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта.
Об этом сообщает Апостроф с ссылкой на российское издание "Известия".
ЦИК РФ подтвердил получение данного обращения от "ЛНР", сказав, что данные вопрос находится в процессе "тщательного рассмотрения".
"Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине — в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант — выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск", - отметил член ЦИК РФ Василий Лихачев.
Теги: Донбасс, Путин, голосование, оккупация
- Путин накормил премьера Индии шишками и веточками
- Арсений Яценюк избран новым премьером Украины (ВИДЕО)
- Американский писатель от имени премьера Монголии написал письмо Путину - грозит восстановить границы Орды
- Духовные скрепы в действии: замироточила икона Путина
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- Любимую собаку Путина перевозили отдельным бортом
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
- Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем16:59
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины