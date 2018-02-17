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19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"
17.02.2018 15:20
Отделение "Ощадбанка" заработает в прифронтовой Марьинке, - сообщает пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.
Торжественное открытие состоится 19 февраля в 12:30 по адресу: г. Марьинка, ул. Шахтерская, 6.
Для этого в прифронтовой город приедут председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский и председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.
Теги: Донбасс, Марьинка, Ощадбанк
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