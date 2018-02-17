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Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе
Сейчас на Донбассе наблюдается не самая простая ситуация, однако действия России могут еще больше ее осложнить в 2019 году. Такую позицию в беседе с журналистами "Сегодня" озвучил украинский дипломат Роман Бессметрный, сообщает "Диалог.UA".
Он считает, что следующий год станет очень сложным для Украины, так как именно 2019 год – это год выборов президента и депутатов Парламента. К тому же, Бессмертный напомнил о существовании внешних обязательств, имеющих отношение к выплатам задолженностей Киева перед Международным валютным фондом. Дипломат убежден, что Российская Федерация не упустит случая, чтобы использовать для себя эти факторы. Кроме того, Бесмертный считает, что об окончании военных действий на Донбассе можно будет говорить после того, как в этом регионе будет полная гарантия безопасности. "Совершенно ясно, что этот процесс будет очень непростым и болезненным. Если бы все страны гарантировали, что срок пребывания политиков при власти ограничится пятилетним сроком, восстановление мира на Донбассе можно было бы расписывать по хронологии. Относительно Украины все еще более-менее прогнозировано, но с Россией все намного сложнее", - утверждает дипломат.
Теги: Россия, Донбасс, война, выборы президента
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