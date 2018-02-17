Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности

17.02.2018 16:52

Помимо взрывов в центре Луганска поздним вечером пятницы, 16 февраля, в "столице" "ЛНР", как оказалось, за один вечер был совершен ряд диверсий. Все это может свидетельствовать о том, что террористические "республики" ждет объединение. Такую мысль высказал поддерживающий боевиков журналист Николай Вулич, передает "Диалог.UA".

Он отметил, в результате инцидентов погибших и раненых нет и добавил, что по данным его источников, "украинские ДРГ" здесь вообще не при чем. По словам сепаратиста, неизвестные вечером 16 февраля из сквера ВЛКСМ из гранатометов открыли огонь по главной телерадиокомпании оккупантов Луганска - ГТРК "Луганск 24".

В результате обстрела была повреждена трансформаторная будка, где находятся кабеля. Вулич пишет, что скорее всего таким вот образом донецкие, которые всегда "были круче" луганских, начали процесс объединения в одно целое "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, на текущей неделе оккупированный Луганск потрясла не одна серия взрывов, причем все они прогремели уже в темное время суток.