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На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли
Террористы пошли в атаку на луганском направлении и на протяжении пяти часов обстреливали силы АТО близ населенного пункта Луганское. Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает obozrevatel.com.
"Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе незаконные вооруженные формирования применили минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому", - сказано в сообщении.
Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.
На донецком направлении еще в светлое время суток захватчики провоцировали украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.
В целом, за прошедшие сутки, 16 февраля, боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, вследствие чего ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
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