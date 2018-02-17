На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли

17.02.2018 08:35

Террористы пошли в атаку на луганском направлении и на протяжении пяти часов обстреливали силы АТО близ населенного пункта Луганское. Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает obozrevatel.com.

"Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе незаконные вооруженные формирования применили минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому", - сказано в сообщении.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

На донецком направлении еще в светлое время суток захватчики провоцировали украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.

В целом, за прошедшие сутки, 16 февраля, боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, вследствие чего ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму.