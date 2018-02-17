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У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
Боевики террористической "ДНР" придумали новый фейк о наступлении ВСУ и заявили, что украинские военные пошли в атаку на их позиции под Донецком в ночь на 17 февраля. Так называемый "официальный представитель" "оперативного штаба" боевиков "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что террористы при этом якобы убили 2 бойцов ВСУ, 2 ранили и взяли одного украинского военного в плен передает "Диалог.UA".
По словам боевика, украинские военные в составе "ДРГ" из 57-й отдельной мотопехотной бригады предприняли в районе Песок "вылазку", чтобы провести разведку позиций боевиков, но террористы их остановили. "Противник был остановлен на подступах к позициям", - заявил Безсонов.
В то же время Штаб АТО не делал никаких официальных заявлений по поводу боя в районе оккупированного боевиками Донецка. Из сообщения украинских военных известно, что за прошедшие сутки террористы 20 раз сорвали "перемирие", применив против ВСУ запрещенное "Минском" оружие. Уточнялось, что в результате подлых провокаций террористов на луганском и донецком направлениях, один защитник Украины получил ранение, еще один – боевую травму.
Теги: Донецк, Донбасс, разведка, плен, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Захарченко, Минские договоренности
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