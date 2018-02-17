У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО

17.02.2018 17:51

Боевики террористической "ДНР" придумали новый фейк о наступлении ВСУ и заявили, что украинские военные пошли в атаку на их позиции под Донецком в ночь на 17 февраля. Так называемый "официальный представитель" "оперативного штаба" боевиков "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что террористы при этом якобы убили 2 бойцов ВСУ, 2 ранили и взяли одного украинского военного в плен передает "Диалог.UA".

По словам боевика, украинские военные в составе "ДРГ" из 57-й отдельной мотопехотной бригады предприняли в районе Песок "вылазку", чтобы провести разведку позиций боевиков, но террористы их остановили. "Противник был остановлен на подступах к позициям", - заявил Безсонов.

В то же время Штаб АТО не делал никаких официальных заявлений по поводу боя в районе оккупированного боевиками Донецка. Из сообщения украинских военных известно, что за прошедшие сутки террористы 20 раз сорвали "перемирие", применив против ВСУ запрещенное "Минском" оружие. Уточнялось, что в результате подлых провокаций террористов на луганском и донецком направлениях, один защитник Украины получил ранение, еще один – боевую травму.