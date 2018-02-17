В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G

17.02.2018 08:18

В «ДНР» в конце марта местный оператор мобильной связи «Феникс» планирует запустить в тестовом режиме еще и 4G-связь. Об этом в интервью местной газете заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передает dnews.dn.ua.

Отметим, что «Феникс» до сих пор с декабря 2017 года проводит тестирование сети 3G, хотя в полноценном режиме «министр» обещал запустить 3G до февраля 2018 года. Особенность нынешней связи «Феникс» в том, что при переводе телефонного аппарата на 3G-интернет, голосовая связь «Феникс» – не доступна.

«Пока мы тестируем в сети 3G пакетную передачу данных, услуга "Голос" в ней не подключена. Планируем ее подключить с 1 марта, когда завершим тестирование и выведем мобильный интернет в коммерческую эксплуатацию. Тогда это будет уже полноценный сервис. Кстати, интернетом в сети 3G пользуются уже почти 25 тысяч абонентов», – заверил Яценко.

Он также анонсировал запуск 4G-связи. «Хочу также добавить, что в конце марта "Феникс" запустит в тестовом режиме еще и 4G-связь – на частоте 800 Мегагерц. Мы предоставим своим абонентам интернет нового поколения раньше украинских мобильных операторов», – сделал очередное обещание «министр».

Как сообщалось ранее, Яценко уже обещал до 16 февраля стабилизировать обычную связь оператора «Феникс», но местные жители констатируют обратный эффект.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.