- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»07:46
- "Боевики сами побегут", - Жебривский рассказал, как должен пройти ввод миротворцев на Донбасс и выборы в ОРДЛО07:35
- Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых07:29
- В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы07:17
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G
В «ДНР» в конце марта местный оператор мобильной связи «Феникс» планирует запустить в тестовом режиме еще и 4G-связь. Об этом в интервью местной газете заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передает dnews.dn.ua.
Отметим, что «Феникс» до сих пор с декабря 2017 года проводит тестирование сети 3G, хотя в полноценном режиме «министр» обещал запустить 3G до февраля 2018 года. Особенность нынешней связи «Феникс» в том, что при переводе телефонного аппарата на 3G-интернет, голосовая связь «Феникс» – не доступна.
«Пока мы тестируем в сети 3G пакетную передачу данных, услуга "Голос" в ней не подключена. Планируем ее подключить с 1 марта, когда завершим тестирование и выведем мобильный интернет в коммерческую эксплуатацию. Тогда это будет уже полноценный сервис. Кстати, интернетом в сети 3G пользуются уже почти 25 тысяч абонентов», – заверил Яценко.
Он также анонсировал запуск 4G-связи. «Хочу также добавить, что в конце марта "Феникс" запустит в тестовом режиме еще и 4G-связь – на частоте 800 Мегагерц. Мы предоставим своим абонентам интернет нового поколения раньше украинских мобильных операторов», – сделал очередное обещание «министр».
Как сообщалось ранее, Яценко уже обещал до 16 февраля стабилизировать обычную связь оператора «Феникс», но местные жители констатируют обратный эффект.
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, 4G, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»07:46
- "Боевики сами побегут", - Жебривский рассказал, как должен пройти ввод миротворцев на Донбасс и выборы в ОРДЛО07:35
- Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых07:29
- В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы07:17
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" подуктах09:20
- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
- Ждать уже недолго: конспиролог предупредил о конце света уже этой весной 08:02
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»07:46
- "Боевики сами побегут", - Жебривский рассказал, как должен пройти ввод миротворцев на Донбасс и выборы в ОРДЛО07:35
- Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых07:29
- В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы07:17
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" подуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников