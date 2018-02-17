В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами

17.02.2018 15:52

Сокращение финансирования Россией боевиков "ДНР" привело к задержкам в зарплатах во всех "республиканских" СМИ, которые обеспечивают пропагандистскую поддержку режима Захарченко и российских боевиков. Об этом заявляют пользователи социальных сетей, сообщая о крупных финансовых проблемах у местных СМИ.

Ссылаясь на собственные источники, пользователи пишут о том, что все работники телевидения, радио и издательств "ДНР" в последний раз получали зарплату еще перед Новым годом, передает "Диалог.UA".

Сами боевики связывают проблемы с системой оплаты и переводом расчетов на счета "казначейства", однако заработная плата в следующий раз обещает быть выплачена не раньше середины марта.

Достоверно данные пока не подтверждены, однако опубликована информация и о крупном воровстве выделенных в России денег так называемой "народной милицией" боевиков, где были "освоены" и "разворованы" около 30 млн руб, направленных российскими властями на проведение сборов резервистов.