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В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
Сокращение финансирования Россией боевиков "ДНР" привело к задержкам в зарплатах во всех "республиканских" СМИ, которые обеспечивают пропагандистскую поддержку режима Захарченко и российских боевиков. Об этом заявляют пользователи социальных сетей, сообщая о крупных финансовых проблемах у местных СМИ.
Ссылаясь на собственные источники, пользователи пишут о том, что все работники телевидения, радио и издательств "ДНР" в последний раз получали зарплату еще перед Новым годом, передает "Диалог.UA".
Сами боевики связывают проблемы с системой оплаты и переводом расчетов на счета "казначейства", однако заработная плата в следующий раз обещает быть выплачена не раньше середины марта.
Достоверно данные пока не подтверждены, однако опубликована информация и о крупном воровстве выделенных в России денег так называемой "народной милицией" боевиков, где были "освоены" и "разворованы" около 30 млн руб, направленных российскими властями на проведение сборов резервистов.
Теги: Россия, Донбасс, милиция, зарплата, финансирование, ДНР, боевики, Захарченко, воровство
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