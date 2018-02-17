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Архив - Донецкая область

В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы

17.02.2018 07:17
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В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы

Вчера, 16 февраля, боевики «ДНР» устроили массовые облавы и обыски на улицах оккупированных Донецка и Макеевки. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает 62.ua.

«Сейчас дорога перекрыта по направлению ленинского. Только в сторону завода игрушек пропускают. БТР, очень много военных и машин с мигалками. Явно что-то происходит».

«Только что сообщили, на макшоссе тоже полна коробочка до сих пор, вояки, гайцы».

«По Донецку облавы! менты и вояки на всех развязках, там где никогда даже не стояли стоят! например пересечение ильича и марии собр стоит!!.».

«Макшоссе стоит. В Макеевке план перехват. На чай.колце и по всему городу гайцы и омон! Тормозят все тачки и полный шмон».

«Крепят за все, даже спец пропуска проверяют. Сегодня как никогда выгнали всех.. Основную цель пока вижу жуть на мирняк нагнать».



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, полиция, облава, ДНР, боевики
 
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