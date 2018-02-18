Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево

18.02.2018 17:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево

Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях населенного пункта Зайцево на Донбассе: комбат батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") сообщил о гибели шестерых террористов и еще двух раненых боевиках. Об этом он написал на собственной странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".

Подробности боевого столкновения он не сообщил, однако написал, что погибшие наемники были спецами, однако украинцы оказались лучше.

Населенный пункт Зайцево является одной из самых опасных точек зоны АТО и расположен всего в 17 километрах от стратегически важной Горловки. Линия фронта разделяет Зайцево на две части, одна из которых контролируется боевиками "ДНР", а другая находится под контролем ВСУ.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, батальон "Донбасс", АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх