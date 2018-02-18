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Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево
18.02.2018 17:26
Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях населенного пункта Зайцево на Донбассе: комбат батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") сообщил о гибели шестерых террористов и еще двух раненых боевиках. Об этом он написал на собственной странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".
Подробности боевого столкновения он не сообщил, однако написал, что погибшие наемники были спецами, однако украинцы оказались лучше.
Населенный пункт Зайцево является одной из самых опасных точек зоны АТО и расположен всего в 17 километрах от стратегически важной Горловки. Линия фронта разделяет Зайцево на две части, одна из которых контролируется боевиками "ДНР", а другая находится под контролем ВСУ.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, батальон "Донбасс", АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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