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На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
На четвертый год оккупации Донбасса боевиками "ДНР" жители Донецка все чаще принимают решение о переезде из города, так как не могут смириться со все более ухудшающимися условиям жизни на оккупированном Донбассе.
Так, одна из жительниц Донецка Мария Пирогова в интервью газете "Сегодня" рассказала о постоянном запугивании жителей "ДНР" властями "республики" о мифической атаке со стороны Украины и США, а также о придумывании все новых запретов на выезд и ограничение звонков с телефона. Жительница Донецка сравнивает сложившуюся обстановку с настоящим концлагерем, в котором уже есть масса ограничений и комендантский час.
Она отметила, что шахты Донбасса затоплены, производство остановлено, а люди измучены. При этом мотивация покидающих Донецк людей ясна и не вызывает удивления у все еще остающихся на оккупированном Донбассе жителей.
Ранее жители ОРДО спустя месяц отсутствия украинской мобильной связи в "ДНР" признались, почему надо готовиться к худшему.
Теги: Украина, США, Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Захарченко
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- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
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- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"08:40
- Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»08:21
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