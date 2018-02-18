Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ

18.02.2018 13:20

Государственная пограничная служба Украины подсчитала число людей и транспортных средств, которые пересекли линию разграничения на Донбассе. За прошедшие сутки, 17 февраля, контрольные пункты въезда-выезда линии разграничения пересекли более 34 тысяч человек, передает "Диалог.UA".

Такие данные предоставила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Согласно статистике, 4,5 тысячи транспортных средств пересекли контрольные пункты въезда-выезда линии разграничения.

В частности, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда "Майорск" прошли 7949 человек и 956 транспортных средств.

Также на "Марьинке" было зафиксировано 7165 человек и 1290 транспортных средств. В свою очередь, "Новотроицкое" - 6750 человек и 1380 транспортных средств.

А "Гнутово" - 3775 человек и 920 транспортных средств.

Кроме того, "Станица Луганская" пропустила 8566 человек.

Напомним, ранее более 450 машин "застряли" на линии разграничения на Донбассе.

Также сообщалось, что возле КПВВ террористов "ДНР" под смертельный обстрел попал пассажирский автобус.