Ответный удар артиллерии ВСУ накрыл позиции "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин назвал число убитых и раненых боевиков

18.02.2018 11:39

Подразделение артиллерии ВСУ нанесли контрудар по позициям боевиков "ДНР" после резкой активизации террористов на Светлодарской дуге, в результате чего один наемник погиб, еще несколько с ранениями разной степени тяжести госпитализированы. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на собственной странице в социальной сети, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что террористы резко активизировались в последние несколько дней, что вынудило подразделения сил АТО нанести ответный удар, ставший для боевиков крайне болезненным. В результате ответного огня один боевик убит, еще несколько наемников в лежачем положении были доставлены в больницу, причем состояние одного из раненых боевиков крайне тяжелое и угрожает ему смертью. Мысягин также отметил, что социальные сети "Л/ДНР" активно пишут об укреплениях сил АТО на Светлодарской дуге, где украинские бойцы активно укрепляют свои позиции.