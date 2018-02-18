"Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе

18.02.2018 22:09

После гибели отряда российских солдат в столкновении с американскими военными в Сирии российские боевики "ДНР" вспомнили о тяжелейших потерях солдат РФ на Донбассе в 2014 году, передает dialog.ua.

Так, наемник "ДНР" Александр Баркашов подтверждает предварительные оценки о гибели российских военных в Сирии, рассказав, как подразделение ВСУ в течение короткого времени из "Градов" и ствольной артиллерии уничтожило больше сотни российских солдат.

Наемник провел параллель между ударом американцев в Сирии и артиллерийскими залпами ВСУ: Баркашов сообщил, как попавшие в засаду в августе 2014 года российские военные за четверть часа потеряли 88 человек убитыми.

При этом незадолго до этих событий отряд псковских десантников потерял около 40 человек убитыми за 10 минут боя. Баркашов сообщил, что тогда россияне информацию об этом не публиковали, чтобы не давать повод украинским СМИ злорадствовать.

Вспомнил наемник и о том, как военные обстреливали Украину прямо с территории России артиллерийскими системами "Ураган".