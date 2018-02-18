Шик и блеск "столицы ДНР": в Донецке торжественно открывают секонд-хенды

18.02.2018 17:04

Жители Донецка поделились своими впечатлениями от пафосного открытия очередного магазина "Second Hand" в городе.

"Возле Калининского рынка с утра гремит музыка из колонок, вход в здание, где расположены несколько магазинов, украшен воздушными шариками. Я не поняла, что происходит, подошла поближе. Оказывается, столь торжественно открывается "секонд" – магазин ношеной одежды, – рассказала Дарья Климентьева, жительница Донецка. – Тот факт, что в пределах видимости еще три такие магазины, не считая комиссионок, владельцев "секонда" не смущает. Ну а что у нас еще открывать, кроме таких магазинов? И честно сказать, столь "торжественное" открытие "секонда" вызывает лишь недоумение. Есть лишние деньги у владельцев? Ну отдайте их в больницы или старикам или детям".

По словам дончан, в городе уже переизбыток магазинов Second Hand и комиссионных, так же как и небольших продуктовых магазинов формата "у дома" с не самым разнообразным ассортиментом.

"Понятно, что в "секонды" и комиссионки" люди несут все что у них лежит годами ненужное, но что жалко выбросить. Поэтому выставлены на продажу советские сервизы и наборы столовых приборов, статуэтки, чугунные утюги и 50-летние пылесосы. Кто это купит – даже не могу предположить. Но ощущения неприятные. Такое количество магазинов "вторых рук" – как маркер нищеты населения, которое не может себе позволить одеваться в новые вещи", – рассказывает дончанин Никита Жарков.

Источник Сегодня.