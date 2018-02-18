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Шик и блеск "столицы ДНР": в Донецке торжественно открывают секонд-хенды
Жители Донецка поделились своими впечатлениями от пафосного открытия очередного магазина "Second Hand" в городе.
"Возле Калининского рынка с утра гремит музыка из колонок, вход в здание, где расположены несколько магазинов, украшен воздушными шариками. Я не поняла, что происходит, подошла поближе. Оказывается, столь торжественно открывается "секонд" – магазин ношеной одежды, – рассказала Дарья Климентьева, жительница Донецка. – Тот факт, что в пределах видимости еще три такие магазины, не считая комиссионок, владельцев "секонда" не смущает. Ну а что у нас еще открывать, кроме таких магазинов? И честно сказать, столь "торжественное" открытие "секонда" вызывает лишь недоумение. Есть лишние деньги у владельцев? Ну отдайте их в больницы или старикам или детям".
По словам дончан, в городе уже переизбыток магазинов Second Hand и комиссионных, так же как и небольших продуктовых магазинов формата "у дома" с не самым разнообразным ассортиментом.
"Понятно, что в "секонды" и комиссионки" люди несут все что у них лежит годами ненужное, но что жалко выбросить. Поэтому выставлены на продажу советские сервизы и наборы столовых приборов, статуэтки, чугунные утюги и 50-летние пылесосы. Кто это купит – даже не могу предположить. Но ощущения неприятные. Такое количество магазинов "вторых рук" – как маркер нищеты населения, которое не может себе позволить одеваться в новые вещи", – рассказывает дончанин Никита Жарков.
Источник Сегодня.
Теги: Донецк, Донбасс, секонд-хенд, ДНР
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- Шик и блеск "столицы ДНР": в Донецке торжественно открывают секонд-хенды17:04
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- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
- В Мариуполе все школы закрыли на карантин12:01
- Ответный удар артиллерии ВСУ накрыл позиции "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин назвал число убитых и раненых боевиков11:39
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- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"08:40
- Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»08:21
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен 08:17
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево17:26
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