Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля

18.02.2018 09:33

Информация от погранслужбы Украины

Сегодня утром очереди на линии разграничения на въезд-выезд были следующими:

КПВВ «Майорск» – 40 машин в сторону Бахмута, 70 в Горловку;

КПВВ «Марьинка» – 50 машина в сторону Курахово, 40 в Донецк;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 авто в сторону Мариуполя, 5 в Донецк;

КПВВ «Гнутово» – 70 в сторону Мариуполя, 50 в Донецк.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока нет данных

КПВВ «Марьинка»

Пока нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

Пока нет данных

КПВВ «Гнутово»

7.49 На Октябре в сторону Мариуполя на 8 00 машин 50 + 20 льгота. На Пищевике в сторону Мариуполя почти до ежей + 25 льгота

Источник Знамя индустрии.