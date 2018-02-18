"В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер

18.02.2018 12:22

Так называемый "глава" "ДНР" Александр Захарченко спешно увольняет из "органов гражданской безопасности" бывших работников украинской милиции и СБУ, перешедших в 2014 году на сторону "республики".

Как пишет блогер Александр Верум, причина этой "утилизации" предателей, которых в 2014 году в "ДНР" и в "ЛНР" принимали на службу с радостью, - боязнь Захарченко того, что бывшие украинские силовики из чувства корпоративной солидарности могут поддержать Александра Ходаковского — бывшего сотрудника СБУ, экс-полевого командира боевиков "ДНР", а сейчас - главного оппонента Захарченко, передает "Диалог.UA".

Особенно напугало последнего появление Ходаковского на торжествах по случаю 100-летия Донецко-Криворожской республики и его вызывающее поведение на том мероприятии. А участь уволенных из "гражданской безопасности" украинских силовиков-предателей, как отмечает блогер, незавидна.

В "республике" люди с таким прошлым могут рассчитывать только на неквалифицированную низкооплачиваемую работу. А уехать на территорию подконтрольную украинской власти такие люди не могут, так как по украинскому законодательству они будут осуждены минимум на 12 лет лишения свободы за измену родине.

Чиновники и силовики могут лишиться работы и в оккупированном Луганске. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник (кстати, тоже - предатель, бывший сотрудник СБУ, - ред.) распорядился во время рабочих совещаний устраивать чиновникам неожиданные проверки телефонов. Если у кого-либо из "госслужащих" в телефоне обнаруживают карту украинского оператора, этот человек увольняется "за содействие утечке информации".

"В общем, в "ДНР" и "ЛНР" боевиков, похоже, накрывает зимнее обострение страха предательства в родной республике..." – резюмировал блогер.

Ранее жители "ДНР" признались, что не так в ОРДО, и почему многие больше не могут жить в "республике".

Кроме того стало известно, что в "ДНР" возникла крупная проблема с выплатой зарплат.