В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен

18.02.2018 08:17

В так называемой "ДНР" утверждают, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен прошлой ночью. Об этом заявил "начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР" Даниил Бессонов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт сепаратистов "ДАН".

По его информации, прошлой ночью группа из восьми военных ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Головашенко пыталась провести боевую вылазку к позициям "ДНР" в районе Песок под Донецком.

Утверждается, что из стрелкового оружия были убиты не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен.

Напомним, что по данным штаба АТО 17 февраля на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.