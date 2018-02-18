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Архив - Донецкая область

В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен

18.02.2018 08:17
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В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен

В так называемой "ДНР" утверждают, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен прошлой ночью. Об этом заявил "начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР" Даниил Бессонов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт сепаратистов "ДАН".

По его информации, прошлой ночью группа из восьми военных ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Головашенко пыталась провести боевую вылазку к позициям "ДНР" в районе Песок под Донецком.

Утверждается, что из стрелкового оружия были убиты не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен.
Напомним, что по данным штаба АТО 17 февраля на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, Пески, обстрелы
 
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