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В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей
18.02.2018 21:50
Каждый вечер на железнодорожном вокзале Донецка собираются сотни людей, чтобы поговорить по мобильному телефону с друзьями и родственниками в Украине, пишет 62.
Вокзал одно из немногих мест в Донецке, где можно поймать сигнал оператора «Водафон» (МТС).
Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.
Теги: Донецк, Донбасс, люди, МТС
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