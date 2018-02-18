В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей

18.02.2018 21:50

Каждый вечер на железнодорожном вокзале Донецка собираются сотни людей, чтобы поговорить по мобильному телефону с друзьями и родственниками в Украине, пишет 62.

Вокзал одно из немногих мест в Донецке, где можно поймать сигнал оператора «Водафон» (МТС).

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.