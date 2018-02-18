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Архив - Донецкая область

В Мариуполе все школы закрыли на карантин

18.02.2018 12:01
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В Мариуполе все школы закрыли на карантин

В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом пишет сайт Мариуполя 0629.

«Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется», — говорится в сообщении.

Решение было принято по распоряжению городского головы. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 19 февраля сроком на одну неделю приостанавливается обучение в ужгородских школах. Такое решение приняли в пятницу, 16 февраля, на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете.



Теги: Донбасс, Мариуполь, грипп, эпидемия, ОРВИ, карантин, школы
 
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