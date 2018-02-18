Захарченко "взял" Царьград: главарь ДНР отличился новым историческим ляпом. ВИДЕО

18.02.2018 07:27

Имперские аппетиты главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко не знают границ, создавая в воспаленном воображении предводителя боевиков исторические факты, которых никогда не было. Выступая на концерте, посвященном о случаю 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики, руководитель террористов "ДНР" Александр Захарченко произнес слова, которые могли бы полностью изменить мировую историю, отмечает "Диалог.UA".

В своей торжественно речи Захарченко заявил, что его предки, как оказалось "штурмовали Царьград". "У нас тысячелетия, у наших предков, в нашей крови текут гены тех людей, которые штурмовали Царьград. Мы потомки тех людей, которые с оружием тысячелетия защищали свою родину", - заявил Захарченко.

Неизвестным остается, о каких предках идет речь, поскольку "Царьград" - это древнеславянское название Константинополя, являвшегося столицей Римской империи, а после 1453 года столицей Османской империи. С 1930 года название города было изменено на "Стамбул". Ранее главарь сепаратистов уже обещал захватить Харьков, Киев, Берлин и даже Лондон.