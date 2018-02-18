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Захарченко "взял" Царьград: главарь ДНР отличился новым историческим ляпом. ВИДЕО
Имперские аппетиты главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко не знают границ, создавая в воспаленном воображении предводителя боевиков исторические факты, которых никогда не было. Выступая на концерте, посвященном о случаю 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики, руководитель террористов "ДНР" Александр Захарченко произнес слова, которые могли бы полностью изменить мировую историю, отмечает "Диалог.UA".
В своей торжественно речи Захарченко заявил, что его предки, как оказалось "штурмовали Царьград". "У нас тысячелетия, у наших предков, в нашей крови текут гены тех людей, которые штурмовали Царьград. Мы потомки тех людей, которые с оружием тысячелетия защищали свою родину", - заявил Захарченко.
Неизвестным остается, о каких предках идет речь, поскольку "Царьград" - это древнеславянское название Константинополя, являвшегося столицей Римской империи, а после 1453 года столицей Османской империи. С 1930 года название города было изменено на "Стамбул". Ранее главарь сепаратистов уже обещал захватить Харьков, Киев, Берлин и даже Лондон.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, выступление
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- Шик и блеск "столицы ДНР": в Донецке торжественно открывают секонд-хенды17:04
- Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ13:20
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
- В Мариуполе все школы закрыли на карантин12:01
- Ответный удар артиллерии ВСУ накрыл позиции "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин назвал число убитых и раненых боевиков11:39
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