Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери

19.02.2018 21:30

Боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции ВСУ из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Так, с начала суток в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а еще четверо бойцов получили ранения.

На Луганском направлении противник применил минометы калибра 82 мм по позициям ВСУ неподалеку от Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики также вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На Донецком направлении противник из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Песков. Кроме того, применение боевиками 120-мм и 82-мм минометов было зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Всего с начала суток боевики 9 раз обстреливали ВСУ на Донбассе.

Источник: https://donpress.com