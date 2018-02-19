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Архив - Донецкая область

Истерика в «ЛНР»: украинские партизаны лишили боевиков «самого главного»

19.02.2018 08:30
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Истерика в «ЛНР»: украинские партизаны лишили боевиков «самого главного»

Украинские диверсанты вывели из строя передающую аппаратуру телевышки, которая расположена на территории оккупированного Луганска

Об этом сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники, передает Информатор.

«в результате подрыва повреждение получила фидерная линия канала «Россия 24», несколько антенн УКВ диапазона, а также выведена из строя радиоаппаратура радиостанции «Свое радио». Источник уточнил, что «акция» по выводу из строя передающей аппаратуры телевышки произошла вчера около 21:00 по Киеву», – говорится в сообщении.

В то же время местные жители в сети рассказали, что слышали «два хороших баха».

«Центр слышал», «в центре слышал два раза», «1-й Микрорайон – слышал хорошо два баха», – пишут они.

Напомним, два украинских силовика погибли, двое получили ранения, один взят в плен в результате попытки атаки позиций сил “ДНР” в районе Донецка минувшей ночью. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования “ДНР” Даниил Безсонов. Напомним, штаб АТО о потерях среди украинских военных на Донбассе 17 февраля не сообщал.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, ОРДЛО
 
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