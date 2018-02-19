Как переселенцам стать на учет в Центр занятости

19.02.2018 11:30

На территории Украины переселенцы могут становиться на учет в Центр занятости и получать там пособие по безработице независимо от того, являются они гражданами Украины, иностранными гражданами или же лицами без гражданства, находящиеся на территории Украины законно или же имеющий право на постоянное проживание.



Для того, чтобы стать на учет, переселенец должен предоставить такие документы:

— паспорт или временное удостоверение;

— трудовую книжку или гражданско-правовые договора, которые подтверждают стаж;

— карточку налогоплательщика;

— справку переселенца и ее копия;

— возможно, понадобится военный билет или документ об образовании.



Если нет документа, который подтверждает факт увольнения с предыдущей работы, то можно предъявить:

— заявление о том, что трудовые отношения были прекращены. Подписи должны быть заверены нотариально. Также для этого подойдет выписка из Единого государственного реестра или же решение суда;

— расчетную документацию или квитанцию, которая подтверждает направление заявления на адрес работодателя заказным письмом.



До того, как будет получена документация о трудовой деятельности, зарплате и страховом стаже, такие лица получают минимальное пособие по безработице.

Источник: http://zi.dn.ua