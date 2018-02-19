В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны

19.02.2018 11:10

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сообщают о возможном отключении связи «Интертелеком», которая стала спасением для ОРДЛО после отключение сигнала Vodafone. Об этом участники обсуждений пишут в социальных сетях.

«Интертелеком в Ордило — до весны, так что CDMA-трубки, модемы и старпаки покупать не спешите», — предупреждают друг друга пользователи.

«С 19/02 по 23/02 профилактика телевышек с переносом некот. тв-каналов д/освобождения (ОТЖАТИЯ) диапазона 800 МГц под сепарский „Донтелеком“ вместо Интертелекома», — сообщил один из авторов.

В данный момент Интертелеком наряду с мессенджерами является единственным источником связи для жителей оккупированных территорий. Многие купили аппараты, поддерживающие такой формат, только недавно — когда была потеряна надежда на восстановление Vodafone.

«Вышки Интертелекома на подконтрольной территории покрывают Петровский и Кировский районы, что видно на официальной карте покрытия. Поэтому в любом случае в настоящее время лучший вариант», — пишут дончане.

Многие из них надеются, что «отжимать» оккупантам будет нечего, так как сама система связи Интертелекома несовершенна, и на оккупированных территориях слишком мало его оборудования. «Базы (которых было немного) не работают. Весь сигнал идет из-за линии. По Донецку не везде есть, хорошо только на холмах, в низинах еле „палка“ пробивается. Отжимать тут нечего, тут даже ЦП не стояло», — предположил один из пользователей.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com