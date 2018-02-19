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В Украине рассказали, чего ожидать от России в "Л/ДНР"
Российская Федерация не заинтересована в объединении самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", так как для Кремля управление "республиками" по одиночке – более простое задание. Как сообщает replyua.net со ссылкой на "Обозреватель", такое мнение озвучил ранее занимавший должность заместителя Службы безопасности Украины, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.
В ответ на вопрос журналистов, является ли ряд взрывов в "ЛНР" попыткой "ДНР" начала процесса объединения "республик, генерал-лейтенант ответил: "Россия не стремится к объединению этих новообразований, марионетками намного легче управлять по одиночке, чем объединить", - пояснил Скипальский. Также он напомнил, с какого направления происходило перемещение сил, когда смещали бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. "Из Донецка. В связи с этим возможно противостояние", - подытожил Скипальский.
Напомним, что 16 февраля во временно оккупированном Луганске произошло несколько взрывов и других диверсионных действий. По данным подконтрольным боевикам СМИ, они могут свидетельствовать о том, что в скором времени террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" объединятся.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
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