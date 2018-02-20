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Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе
В Министерстве обороны подтвердили, что на временно оккупированном Донбассе действительно погиб один военнослужащий в ходе провокаций противника. Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге подтвердил информацию о гибели одного военнослужащего ВСУ, передает "Диалог.UA".
"К сожалению, вчера в результате вражеских обстрелов есть потеря. Погиб 1 наш украинский защитник, 1989 года рождения", - сказал он. Кроме этого, по словам Гуцуляка, в результате обстрелов незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" двое украинских защитников получили ранения.
"Также во время выполнения задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили двое наших военных. Всех их эвакуировали в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, еще трех - удовлетворительное", - отметил он.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны
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