До и после. Как изменилась клубная жизнь оккупированного Донецка. ВИДЕО

20.02.2018 13:27

«Ганжюбас», «Кинокофейня», «Орешек», «Кундербунт», «Ливерпуль»... Для дончан это не просто названия, это места сосредочения андеграундной культуры. Некоторые из них ушли в историю с началом военных действий, некоторые продолжают оставаться островками творчества в оккупированном городе. Донецк, 2012 год, Live music bar Liverpoll – концерт группы «Тартак». Зал в едином порыве поёт посвящённую Украинской повстанческой армии песню. До войны остаётся два года. «Ливер», как называли клуб дончане, был флагманом концертного движения в городе. Это и вечеринки, и dj-сеты, и концерты, и просто место встречи в приятной атмосфере.

Первого марта 2014 года на концерте российской певицы «Мары», когда со сцены произносится фраза «Донецк – русский город», зал освистывает артистку и начинает скандировать: «Украина!» Большая часть гостей покидает выступление после второй песни. До середины апреля 2014 года в клубе продолжаются выступления украинских артистов, но каждое из них становится опасным для них.

После оккупации города в бывшем клубе, по свидетельствам некоторых дончан, незаконно удерживали людей, а затем весь комплекс из ресторана, фуд-корта, отеля и мьюзик-бара превратился в казарму для боевиков группировки «ДНР».

Gung'Ю'bazz («Ганжюбас») – полутёмный подвальчик в центре Донецка, где собирались поэты, певцы и творческая интеллигенция города. Именно «Ганж» был сосредоточением донецкого андеграунда. Здесь проходили поэтические слэмы, выступали украинские авторы, проводились концерты – от певца Гудвина с нецензурными выражениями в текстах, до романтических перфомансев.

Клуб продолжает работать в том же формате, но до 22:00, когда начинается комендантский час. В «Ганже» до сих пор проводятся концерты и поэтические вечера, и это чуть ли не единственное место в городе, где ещё можно услышать песни и стихи на украинском.

«Байкерс бар». Ещё одна локация, где собиралась неформальная публика – и не только байкеры, как следует из названия. Здесь выступали, в основном, местные коллективы, играющие рок, панк и металл. В зале, уставленном металлическими бочками, цепями и байками почти всегда царила атмосфера безбашенности. Байкерс был территорией, свободной от моральных устоев.

Бар продолжает работать, правда, тоже лишь до комендантского часа. Со сцены «Байкерса» уже не услышишь антисистемных песен, оккупация внесла свои коррективы, хоть рок-вечеринки там проводятся и по сей день.

Ночной клуб Chicago, комплекс, в который входит «Байкерс бар», сейчас используется редко. Дончане рассказывают, что там иногда проходят какие-то мероприятия, но как ночной клуб он больше не функционирует. Хотя до апреля 2014 года «Чика», как ласково называли клуб горожане, был одним из главных ночных клубов города.

Здесь проводились студенческие вечеринки, премии, и концерты. 1 апреля 2014 года, когда в городе было уже небезопасно, с концертом в Чикаго приезжает «Ляпис Трубецкой». Клуб забит под завязку, здесь украинские и бело-красно-белые флаги Беларуси, заряды «Слава Украине» и «Жыве Беларусь!», гимн Украины, который внезапно и в едином порыве начинает петь клуб и легендарные «Воины света».

Ещё одно любимое довоенное место горожан – паб «Орешек» в торговом центре «Декор Донбасс». Здесь можно было сбрасывать арахисовую скорлупу в опилки на деревянном полу, танцевать до утра под выступления местных и приезжих коллективов. Орешек был абсолютно роковым местом. Попса тут не прижилась.

Сейчас паб закрыт.

В том же торговом центре, но этажом ниже, располагался «Кундербунт» – место, которое облюбовали подростки. Хотя поначалу в «Кундере» проводились поэтические и музыкальные вечера, кинопоказы и дискуссии, продолжалось это недолго. Поняв, что взрослые посетители уходят в «Орешек», «Кундербунт» переформатировался в подростковое заведение. После оккупации клуб продолжил свою работу, и там время от времени проводятся творческие вечера.

Ещё одним знаковым, но более элитным местом была «Кинокофейня имени Ханжонкова» в кинотеатре «Звёздочка». Здесь собирались обсудить выставки, новые фильмы, послушать музыку и выпить авторских коктейлей.

Раньше кинофейня работала всю ночь, там играли ди-джеи и проводились тематические вечеринки. Сейчас кофейня продолжает свою работу в усечённом формате, без прежнего размаха.



Источник Радио Свободы