- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку 22:02
- От обжарки кофе до собственной кондитерской: Как переселенцам в Мариуполе удалось сделать бизнес на конфетах. ВИДЕО21:41
- На Донбассе один боец сил АТО погиб, еще трое ранены. ВИДЕО21:19
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали20:22
- Хуг пояснил, почему наблюдателей ОБСЕ называют «слепыми»20:05
- Порошенко подписал нашумевший закон о реинтеграции Донбасса19:21
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко18:56
- В Дружковке открыт агентский пункт Пенсионного фонда17:04
- Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе16:46
- У Путина приняли решение избавиться от ветеранов Донбасса в Сирии: появились подробности тайного совещания в Кремле15:34
Хуг пояснил, почему наблюдателей ОБСЕ называют «слепыми»
Многие факты, которые озвучиваются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, являются неудобными для сторон конфликта на Донбассе. Это вызывает недовольство Миссией. Такое мнение сегодня, 20 февраля, в ходе брифинга в Мариуполе (Донецкая обл.) озвучил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, пишут Донецкие новости.
«Если нас называют слепыми, я могу только допустить, что те, кто так говорит, им не нравится то, что мы говорим каждый день. В случае, если мы не можем что-то увидеть, то это не наше нежелание, а усилия тех, кто не хочет нам дать увидеть. Многие факты неудобны для тех, кто читает наши отчеты», – пояснил Хуг.
При этом он подчеркнул, что «миссия устанавливает факты, и факт остается фактом: мирное население страдает» на протяжении всего времени работы миссии в зоне АТО. «То, что игнорируется более 3 лет – интересы и обеспокоенность мирного населения. Мы не представляем их интересы, мы не их адвокаты. Но мы представляем эти объективные факты», – резюмировал Хуг.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, Хуг
- Вблизи Мариуполя ВСУ не пропустили ОБСЕ на военный объект
- ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя
- Миссия ОБСЕ может закончиться в марте 2018 года,- Хуг в Мариуполе
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ
- ОБСЄ зафіксувала влучання в насосну станцію, що подає воду на Маріуполь
- В окрестностях Мариуполя ОБСЕ зафиксировала мины, правда, без взрывателей
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку 22:02
- От обжарки кофе до собственной кондитерской: Как переселенцам в Мариуполе удалось сделать бизнес на конфетах. ВИДЕО21:41
- На Донбассе один боец сил АТО погиб, еще трое ранены. ВИДЕО21:19
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали20:22
- Хуг пояснил, почему наблюдателей ОБСЕ называют «слепыми»20:05
- Порошенко подписал нашумевший закон о реинтеграции Донбасса19:21
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко18:56
- В Дружковке открыт агентский пункт Пенсионного фонда17:04
- Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе16:46
- У Путина приняли решение избавиться от ветеранов Донбасса в Сирии: появились подробности тайного совещания в Кремле15:34
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку 22:02
- От обжарки кофе до собственной кондитерской: Как переселенцам в Мариуполе удалось сделать бизнес на конфетах. ВИДЕО21:41
- На Донбассе один боец сил АТО погиб, еще трое ранены. ВИДЕО21:19
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Таких успехов, как во время руководства Щербицкого, Украина не достигала ни до, ни после него – директор издательства "АДЕФ-Украина" Истомина20:41
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали20:22
- Хуг пояснил, почему наблюдателей ОБСЕ называют «слепыми»20:05
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Порошенко подписал нашумевший закон о реинтеграции Донбасса19:21
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко18:56
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит 18:25
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Что делать, если нет перерасчета пенсии11:14
- Спасет ли Украину запрет русского языка?10:56
- Дневная сонливость может быть знаком смертельной болезни09:00
- Кремль в Украине проиграл, но у Путина в рукаве еще есть козыри - Лилия Шевцова08:53
- Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?22:30
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО