"Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко

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Жители оккупированного Донбасса продолжают проклинать власти "ДНР" после отключения сигнала оператора "МТС-Украина", сообщая о крупных проблемах с покупкой и опытом использования подконтрольного боевикам мобильного оператора "Феникс", передает dialog.ua.
В соцсетях сообщают, как люди пытаются выстоять многонедельные очереди из нескольких сотен человек, пытаясь приобрести стартовый пакет донецкого оператора. Сим-карты "Феникс" продают только по спискам, при этом пенсионеры вынуждены стоять длинные очереди, так как купить у спекулянтов с крупными накрутками они позволить себе не могут.
Пользовательница с именем Дана Крон сообщила, как в течение двух недель ждала своей очереди на покупку СИМ-карты, однако в последний момент люди устроили драку прямо в очереди - покупка сорвалась. Люди пишут, что власти "ДНР" устроили настоящее издевательство над людьми, при этом даже покупка СИМ-карты не дает возможности звонить, так как связь работает очень плохо.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, указ, МТС, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
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