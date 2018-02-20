"Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко

20.02.2018 18:56

Жители оккупированного Донбасса продолжают проклинать власти "ДНР" после отключения сигнала оператора "МТС-Украина", сообщая о крупных проблемах с покупкой и опытом использования подконтрольного боевикам мобильного оператора "Феникс", передает dialog.ua.

В соцсетях сообщают, как люди пытаются выстоять многонедельные очереди из нескольких сотен человек, пытаясь приобрести стартовый пакет донецкого оператора. Сим-карты "Феникс" продают только по спискам, при этом пенсионеры вынуждены стоять длинные очереди, так как купить у спекулянтов с крупными накрутками они позволить себе не могут.

Пользовательница с именем Дана Крон сообщила, как в течение двух недель ждала своей очереди на покупку СИМ-карты, однако в последний момент люди устроили драку прямо в очереди - покупка сорвалась. Люди пишут, что власти "ДНР" устроили настоящее издевательство над людьми, при этом даже покупка СИМ-карты не дает возможности звонить, так как связь работает очень плохо.